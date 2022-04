Genova, 19 apr — Un inqualificabile episodio di indifferenza e mancanza di senso civico quello accaduto sabato pomeriggio alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe: una comitiva formata da 27 disabili è stata costretta a scendere dal treno nonostante i posti a sedere prenotati perché questi ultimi erano stati occupati da un altro gruppo di passeggeri, che si rifiutavano di cederli ai legittimi assegnatari. Per fare rientrare la comitiva, che si trovava in Liguria per una gita con partenza da Milano, è stato dunque necessario predisporre un autobus in direzione Milano.

La vergognosa avventura di una comitiva di disabili

I 27 disabili e i 3 accompagnatori al seguito avevano prenotato i posti a sedere sul treno Regionale 3075 Albenga-Milano da Genova verso il capoluogo lombardo, così come avvenuto per l’andata. Il convoglio, arrivato in stazione alle 15.47, era stato subito preso d’assalto dai passeggeri in attesa sulla banchina, incuranti delle etichette affisse sui vetri del vagone che indicavano chiaramente come quei 30 posti fossero riservati. Con incredibile menefreghismo e maleducazione, in sostanza, la folla di viaggiatori si era precipitata ad occupare i posti prenotati dai disabili, lasciando questi ultimi sul binario.

Nemmeno la Polfer riesce a farli scendere