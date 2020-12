Le perplessità di Gismondo sul vaccino Pfizer

«Immagino che il ministro avrà dati solidi per dire queste cose – punzecchia Gismondo – d’altronde abbiamo letto le raccomandazioni del Comitato di bioetica della presidenza del Consiglio che afferma di non avere fretta nella sperimentazione del vaccino, che servono dati precisi, mettendo in guardia da una distribuzione affrettata». Gismondo, poi, sottolinea le criticità riguardo la logistica, la distribuzione e la gestione della catena del freddo connessi vaccino Pfizer: «Mi auguro che Speranza sia consapevole di che cosa significhi una vaccinazione gestita a livello regionale», auspica. «Che tenga presente che avendo scelto la Pfizer, che oltre ad essere l’azienda più costosa, ma questo è un problema diverso, il vaccino deve essere mantenuto a meno 70 gradi e solo qualche giorno fa molte Regioni hanno dichiarato di non avere abbastanza freezer».

Pfizer non dà garanzie sufficienti di efficacia

Perplessità anche sulla scelta della Pfizer, che a parer suo non darebbe garanzie sufficienti sull’efficacia: «Mi auguro inoltre che il ministro sia consapevole che la Pfizer afferma che il suo vaccino non previene l’infezione da Covid-19 ma ne attenua i sintomi», incalza. La virologa è implacabile contro Speranza. «Non metto in dubbio le sue parole, ma fatte tutte queste considerazioni quella del ministro della Salute mi sembra una soluzione magica e quindi chapeau».

Il vaccino? Non a gennaio