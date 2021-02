Roma, 16 feb – Eric Gobetti è già balzato agli onori delle cronache per le sue idee e i suoi libri a dir poco negazionisti sul dramma delle Foibe. Adesso si è fregiato di un altro elemento che lo renderà famoso per cinque minuti: un insulto a Giorgia Meloni.

La Meloni “inchioda” Gobetti

E’ stata la stessa Giorgia Meloni a “inchiodare” pubblicamente questa mattina Gobetti alle sue responsabilità, pubblicando uno screenshot in cui lo storico “rosso” ha scritto così: “Anche la zocc… La Meloni?”. Il commento risale a circa tre anni fa e al momento non sappiamo il contesto, ma il significato della parola e il tono – nonché l’avversa parte politica – non lasciano molti dubbi. “Questo sarebbe ‘l’imparziale’ storico che la sinistra tanto osanna e che porta in giro per l’Italia per spiegare – e sminuire – il dramma delle foibe? Un fine intellettuale assolutamente non di parte, non c’è che dire…”, scrive la leader di Fratelli d’Italia.

Gobetti, “perseguitato” dai fascisti

E dire che fino a qualche giorno fa Gobetti, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il regime titino e ha di recente pubblicato un libro dal provocatorio titolo E allora le Foibe? lamentava di essere stato aggredito sui social per le sue opinioni: “In nome dei miei figli e del mestiere di storico, invoco la libertà di studiare e scrivere in tranquillità, senza l’incubo di una aggressione fascista”. Tutto giusto, ma anche l'”eminente” storico che teme queste fantomatiche aggressioni non è indenne dalla polarizzazione di qualsiasi scontro che avviene sui social dove, spesso (se non sempre) volano parole grossissime e si giunge all’insulto. Non è una cosa che riguarda solo quei cattivoni di sovranisti o i fantafascisti che popolano il boschetto della fantasia dei negazionisti delle Foibe. Chi è senza peccato scagli la prima pietra – o, sui social, il primo insulto.

Ilaria Paoletti