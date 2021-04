Perugia, 21 apr – “Negate la cittadinanza alla Segre e la offrite a Jennifer Lopez”: polemiche a Gualdo Cattaneo, comune umbro, dove la maggioranza che sostiene il sindaco Enrico Valentini ha respinto il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita.

Gualdo Cattaneo dice no alla cittadinanza alla Segre

Il 16 aprile ilconsiglio comunale di Guado Cattaneo ha respinto la mozione presentata da Gualdo Cattaneo civica per la cittadinanza a Liliana Segre. I consiglieri Alice Chinnici, Elisa Benvenuta, Andrea Cimarelli e Manuel Bastianini sostengono che si tratti di «un rifiuto del tutto ingiustificabile, che connota arroganza e che disegna una delle pagine più brutte della politiche gualdese». Il capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale, Tommaso Bori, accusa la maggioranza di Gualdo Cattaneo: “Non c’è senso del pudore e tantomeno del ridicolo quando si nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, perché non ha legami storici con il territorio, ma si invita invece la cantante Jennifer Lopez a prendere cittadinanza”.

La proposta a Jennifer Lopez

Nel gennaio 2020 il sidanco di Gualdo Cattaneo Valentini ha invitato infatti Jennifer Lopez a prendere residenza nel comune umbro. Jlo, infatti, aveva espresso l’intenzione di trasferirsi in Italia all’epoca. Ecco la ragione dell’invito gentilmente rivoltole dal sindaco umbro: “Per ovvie ragioni legate alla distanza, ‘scelte lavorative e di vita differenti’ non ci conosciamo direttamente anche se ,da qualche parte,credo di averti visto nonostante fatichi a ricordare il dove – scriveva a Jennifer Lopez il sindaco di Gualdo Cattaneo – leggo che vuoi venire in Italia a vivere…...Veramente?! E quale posto migliore del Comune di Gualdo Cattaneo? Non è un caso che nel 2019 il nostro comune avesse il 30% degli ultra centenari Umbri”. E via a consigliare specialità gastronomiche. In fondo, il povero sindaco cercava solo di fare pubblicità al piccolo borgo …

Ilaria Paoletti