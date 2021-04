Roma, 21 apr – Nuove grane giudiziarie per Domenico Arcuri: la procura di Roma ha aperto una inchiesta in relazione all’acquisto di 157 milioni e 100mila siringhe destinate ai vaccini da parte dell’ex commissario all’emergenza Covid. Secondo quanto si apprende, gli accertamenti sono stati affidati al pm Antonio Clemente. Il procedimento, allo stato, risulta senza indagati e senza ipotesi di reato. A determinare l’apertura di un fascicolo è stato un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini.

L’esposto di Rivellini (FdI) contro Arcuri: “Acquistate siringhe dal costo sei volte più alto di quelle che tutto il mondo usa per il vaccino”

“Il procedimento trasferito dalla Procura di Napoli a quella di Roma che segue il procedimento già aperto dalla Corte dei conti è, ad ora, contro ignoti perché, come sembra da indiscrezioni, è stato consegnato al pm da pochi giorni – scrive in una nota Rivellini, seguito dall’avvocato Luigi Ferrandino -. La domanda sorge spontanea: poiché le siringhe sono state acquistate da Arcuri e il suo staff anche per le garanzie procedurale degli eventuali futuri imputati sarà indagato Arcuri o qualcuno del suo staff? La vicenda è arcinota e si tratta dell’acquisto di 157.100.000 siringhe ‘luer lock’ dal costo di circa sei volte più alto delle normali siringhe ad incastro che tutto il mondo sta usando per iniettare il vaccino anti covid“.

“Acquisto era programmabile e non fatto in piena emergenza”

“La vicenda è oscura perché il bando è stato assegnato ad aziende straniere che normalmente non si occuperebbero di tali articoli, perché – spiega l’europarlamentare FdI – le ‘luer lock’ si sarebbero dimostrate, in alcuni casi, inadeguate, perché non pare vero che siano state consigliate da enti e strutture tecniche ma soprattutto perché non si tratterebbe di un acquisto fatto in piena emergenza“, fa presente Rivellini. Bensì assolutamente programmabile. “Difatti è da molti mesi che la struttura commissariale, il ministero della Salute e il governo sono a conoscenza, e fanno fede gli ordini che la stessa struttura commissariale ha effettuato alle industrie farmaceutiche, che la consegna dei vaccini era per fine anno 2020”, si legge nell’esposto.

In conclusione, fa presente l’europarlamentare è evidente che da parte di Mr. banchi a rotelle si sarebbe potuto evitare l’ennesimo “spreco di risorse pubbliche” (dieci milioni di euro).

Adolfo Spezzaferro