Roma, 25 dic – L’ex showgirl Heather Parisi spiazza di nuovo tutti annunciando su Instagram che non si sottoporrà al vaccino per il coronavirus. «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo», ha scritto a corredo di una fotografia postata due giorni fa sulla piattaforma social. View this post on Instagram A post shared by Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)

Heather Parisi sa già che l’aspetta la gogna se rifiuta il vaccino

La ballerina, che si trova a Hong Kong, dice di essere «per la libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga». Come conseguenza del rifiuto del vaccino Heather Parisi sa già cosa l’aspetta: la gogna social, l’emarginazione, la lettera scarlatta di no-vax.

«Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno “novax”» ha precisato. E poi: «Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione».

Una svolta decisamente singolare

è recentemente passata su posizioni decisamente poco liberal arrivando a sostenere nientemeno che Che cosa è successo alla Parisi? Da arcinemica della sovranista Cuccarini , con la quale battibeccava periodicamente a proposito di diritti Lgbt e altre istanze politicamente corrette, la ex showgirll arrivando a sostenere nientemeno che Donald Trump : «Non avrei mai immaginato di considerare Donald Trump come l’ultimo baluardo del mio Paese», aveva twittato, «è l’unico che sta sul pezzo. E ora la misura è colma», accompagnando al tweet un video di Trump in cui stigmatizzava l’eccessiva copertura mediatica dedicata al Covid . Così fino all’altro ieri, con l’attacco frontale al vaccino: c’è da scommetterci, la Parisi sta per perdere un sacco di fans.

Cristina Gauri