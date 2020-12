Brescia, 25 dic – Una coppia fermata dagli agenti in possesso di una cospicua quantità di eroina è stata scarcerata 48 ore dopo dal Gip, con una motivazione che ha dell’incredibile: «dovevano fare scorta per il lockdown». Durante i giorni di zona rossa – ha così stabilito il giudice per le indagini preliminari nel rimettere in libertà i due – sarebbe stato più difficile, se non impossibile, spostarsi e trovare gli spacciatori. E così la coppia, residente a Padova e trovata in possesso di un etto di eroina, è tornata libera. Lo riporta Il Giorno.

E’ consentito fare scorta di eroina per il lockdwon

E’ proprio bizzarro questo Natale regolato da un Dpcm che definire sovietico è un eufemismo, dove schiere di vigili multano le famigliole che tentano di riunirsi per festeggiare il Natale, mentre i tossicodipendenti, invece, possono tranquillamente girare con un etto di eroina, a patto che funga da «scorta» per i giorni di lockdown.

Le motivazioni del gip

Gli agenti di polizia avevano fermato la coppia – lui 44 anni, lei 53 – sull’autostrada A4, all’altezza di Palazzolo sull’Oglio. Entrambi tossicodipendenti, sono però risultati incensurati ed hanno entrambi dimostrato di avere un lavoro stabile. Dati questi elementi, il Gip ha stabilito la loro scarcerazione. «È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori».

Una riserva di eroina per i giorni di zona rossa