Lodi, 22 mar – Ha passato decisamente un brutto quarto d’ora il vigilante impiegato presso un supermercato di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), spinto a terra da un cliente insofferente alle norme igieniche anti-Covid in vigore nei luoghi pubblici. L’addetto alla sicurezza aveva chiesto al suo aggressore di igienizzarsi le mani con l’apposito dispenser prima di entrare nell’esercizio commerciale. Lo riporta il Giorno.

Il vigilante al pronto soccorso con sospetto trauma cranico

Per tutta risposta, l’uomo ha spinto il vigilante a terra ed è scappato. La vittima, 41 anni, è stato soccorso da ambulanza e automedica ed è stato portato d’urgenza in ospedale a Lodi per un sospetto trauma cranico. L’aggressore, subito dopo aver compiuto il gesto, ha fatto perdere le proprie tracce: è tutt’ora ricercato dai carabinieri, mentre si attende in attesa la prognosi per il vigilante.

Sempre più insofferenti

Continua a crescere il numero dei fatti di cronaca che vedono sempre più cittadini reagire con violenza all’imposizione delle norme anti- Covid. Il termometro di una insofferenza diffusa che non accenna a placarsi. Si pensi a quanto accaduto in provincia di Ferrara, dove una 75enne ha redarguito un passante perché portava la mascherina abbassata. Per tutta risposta, l’uomo l’ha presa a pugni in faccia. O in provincia di Varese, dove una signora ha segnalato al vigilante di un supermercato la presenza di un 80enne che non voleva mettere la mascherina. Così l’anziano ha tirato fuori un coltello a serramanico e ha tranciato la falange del pollice del marito 57enne della delatrice.

Cristina Gauri