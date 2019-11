Milano, 13 nov – Lo arrestarono lo scorso 23 agosto perché gli in casa trovarono oltre 100 grammi di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti. Il trapper milanese DrefGold, alias Elia Specolizzi, si è difeso dall’accusa di spaccio con uno stile tutto suo: “Non ne ho bisogno. Da quando sono diventato famoso guadagno fino a 200mila euro l’anno”.





“Fumo canne ma non vendo”

Durante l’esame in aula nel Tribunale di Milano, il musicista 22enne ha dichiarato anche: “Fumo canne tutti i giorni, ma da solo, non le darei mai a qualcuno nemmeno se me lo chiedessero”. La sua ricostruzione di quanto avvenuto nelle ore precedenti al blitz della polizia e al suo arresto è curiosa e indicativa, anche per quanto riguarda gli ambienti in cui è accreditato. DrefGold si era esibito la sera prima come guest star sul palco del festival di Radio Onda d’Urto, emittente dei centri sociali, a Brescia. E’ lì che, stando al suo racconto, avrebbe ricevuto, “in regalo”, la droga.

“La gente mi omaggia con droga”

“Io sono un personaggio pubblico e la gente mi omaggia di sostanze stupefacenti”, ha affermato seriamente il trapper, che ha detto di aver accettato la “roba” e di essersela portata a casa dopo il concerto. “L’ho appoggiata per terra, in camera mia. Non l’avrei mai condivisa con altri, anche se mi avessero chiesto della droga non gliela avrei data. È una cosa che non si chiede, non chiederei mai la droga a uno più famoso di me”. Capito, no? Ricordatevelo: le sostanze stupefacenti a uno più famoso di voi non si chiedono, semmai gliele regalate. E’ la gerarchia dei narcotici, il galateo del fumo, la legge dei fattoni. Almeno le basi…

Fabio Pasini