Roma, 23 mar — Un’orribile esperienza che, ci auguriamo, la giovane vittima riesca a dimenticare: una bambina romana di dieci anni è stata fatta oggetto delle morbose attenzioni di un marocchino di 37 che l’ha molestata, palpeggiandola nelle parti intime, mentre si trovava a passeggio con la mamma e la sorella gemella. L’immigrato è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina e Roma Casalbertone ed è finito in manette.

Marocchino molesta bimba di dieci anni a Roma

E’ accaduto in pieno giorno nella mattinata di sabato scorso, nelle vicinanze della Basilica di Santa Maria Maggiore all’Esquilino nel Rione Monti. Una delle zone più problematiche del quadrante centrale della Capitale, a ridosso della Stazione Termini: tra spaccio, degrado, delinquenza e gravi episodi criminosi per la maggior parte dei casi a firma di extracomunitari, l’Esquilino si candida a diventare l’ennesima no go zone dove è pericoloso solamente transitare, anche durante il giorno, specialmente per chi è italiano.

Aggredite alle spalle

Il marocchino, che è risultato essere senza fissa dimora e con una notevole sfilza di precedenti penali, ha aggredito madre e figlie cogliendole di sorpresa alle spalle, palpeggiandone una per poi darsi immediatamente alla fuga. «La mamma e le figlie stavano passeggiando quando sono state avvicinate alle spalle da questo individuo che ha palpeggiato il gluteo di una delle ragazzine. Sorpreso dalla madre si è dato alla fuga, che ha riferito anche di averlo visto fermarsi, guardare, prima di girare l’angolo e riprendere la fuga», riferiscono le forze dell’ordine al Mattino.

L’arresto

La madre ha dato l’allarme ai militari in servizio di vigilanza all’ingresso della Basilica di Santa Maria Maggiore i quali hanno avvertito la centrale operativa. E’ bastato un giro di perlustrazione in zona per individuare e fermare il marocchino. Condotto presso gli uffici della Compagnia di Piazza Dante per gli accertamenti è stato arrestato e condotto a Regina Coeli. Lo straniero è stato quindi scarcerato con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di processo. Sperando si presenti. Cristina Gauri