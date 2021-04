Roma, 12 apr – Migliaia di persone a Roma per la manifestazione organizzata da IoApro. Commercianti, ristoratori e molti altri lavoratori italiani contestano le chiusure imposte dal governo e chiedono di poter riaprire subito. In piazza anche CasaPound. “Nessuno può impedirci di manifestare pacificamente, arriveremo in piazza Montecitorio. Perché non possono essere calpestati i diritti degli italiani. Chi ha strumentalizzato non è chi è in piazza oggi. E’ chi ha chiuso le piazza, chi ha fermato interi pullman ai caselli autostradali”, dice Luca Marsella, consigliere municipale di Cpi.