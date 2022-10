Roma, 18 ott — Rogne in arrivo e sesquipedale figuraccia — non è di certo la prima — per Aboubakar Soumahoro, il sindacalista ivoriano difensore dei braccianti eletto (ripescato) deputato con la lista Alleanza verdi e Sinistra italiana. Il paladino degli ultimi, che porterà in parlamento le istanze degli sfruttati, che settimana scorsa ha trionfalmente fatto il suo ingresso alla camera indossando un paio di stivali da lavoro infangati per arruffianarsi l’empatia e il (finto) senso di colpa dei radical chic finisce nuovamente sotto i riflettori, e non fa una bella figura.

Soumahoro ancora nelle rogne per soldi

Nel tipico stile di chi si fa carico dei problemi della sua casta solo per cancellare i propri, Soumahoro era stato in precedenza accusato dai suoi ex compagni di lavoro di essersi appropriato di una parte dei fondi per le baraccopoli di Torretta Antonacci (ex Ghetto di Rignano) e Borgo Mezzanone (Foggia). «Tu in albergo, noi nel fango», gli avevano gridato contro, altro che stivali di gomma. Ebbene, secondo quanto riportato stamattina dalla Verità, il parentado di Soumahoro avrebbe mostrato di possedere il medesimo «vizietto».

La coop Karibu

Stavolta, a farne le spese sarebbero una ventina di dipendenti (donne italiane e non) della cooperativa Karibu, operante nel settore accoglienza per richiedenti asilo, che non percepiscono lo stipendio da circa quindici mesi. La coop suddetta è affare di famiglia. Fondata da Marie Therese Mukamitsindo, suocera del neo deputato, vede la figlia Liliane Murekatete come consigliere nel cda e ha chiuso l’ultimo bilancio in perdita di 175.000 euro, accumulato debiti con gli istituti di credito per 453.535 euro e con i fornitori per poco più di 207.000 euro. A queste cifre vanno aggiunte quelle dei debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale: oltre 2 milioni di euro. E, rivela la Verità, «nonostante il valore della produzione ammonti a 1.791.000 euro, con costo del personale fermo a 865.000, i dipendenti sono rimasti per un bel po’ a bocca asciutta».

Una montagna di arretrati