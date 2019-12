Roma, 30 dic – Gaffe social quella della portavoce del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei Deputati Yana Hem, che ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto in cui dondola beata su un’altalena alle Maldive.

La tentazione social

La Ehm non ha resistito alla tentazione di gigioneggiare vantandosi della sua vacanza nel paradiso delle Maldive il giorno di Santo Stefano, e ha pensato di mettere una “pezza” alla cosa scrivendo: “Anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo“. Come a dire, sono in ferie in un paradiso terrestre, ma siccome ho il “senso di colpa” di essere del M5S vi illudo di continuare a lavorare anche da qui. Una cosa abbastanza ridicola.

La richiesta dei rendiconti

Nei commenti, qualcuno mette in dubbio che la grillina doni parte del suo stipendio “alla causa”, tanto da potersi permettere queste favolose ferie. E gli chiede di dimostrare quanto sopra: “Fornisco con piacere le necessarie delucidazioni” inizia la Ehm ma poi aggiunge “a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va ‘chiuso’ il mese precedente per poter passare a quello successivo”.

Abolita la povertà

“Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste” dice ancora la Ehm. Un arabesco di parole per non dire niente e non fornire prove. Ricordate quando Di Maio nel 2018 si vantava di aver “abolito la povertà”? Forse si riferiva a quella degli stessi membri del Movimento …

Ilaria Paoletti