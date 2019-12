Londra, 30 dic – Reuben Sharpe è uomo ormai da 12 anni; originariamente donna si è sottoposto a delle cure per assumere i connotati maschili. Dopo molte cure e la sospensione del testosterone, finalmente è riuscito a diventare … padre o madre della piccola Jamie.

Un trans e un “non binary”

Ricapitolando, quindi, Reuben era una donna ed è diventata uomo sebbene poi sia stata in grado di portare avanti una gravidanza perché agli effetti ancora “fornita” di utero e di ovaie. Il suo (o sua) compagno (… o compagna?) si chiama invece Jay, ha 28 anni, e si definisce invece un “non-binario”: non vuole essere classificato né come uomo, né come donna. Tuttavia, il Mirror riferisce che Jay si sia sottoposta ad una operazione per la rimozione dei seni, quindi era in origine una donna. Insomma, sono due donne. Quindi sebbene dotate dell’apparato riproduttivo occorrente, non avevano l’elemento maschile che le potesse aiutare nell’impresa.

Il donatore su internet

Come fare? Semplice, lanciando un appello su internet per la ricerca di un donatore di sperma. E all’accorato grido d’aiuto ha risposto un altro trans; questa volta, trattasi di un individuo in origine uomo, sebbene si vesta da donna e stia prendendo gli ormoni per completare la transizione. Non è noto come e se questo trans-padre sarà presente nella vita della piccola Jamie.

I costi dell’operazione

Inutile dirlo, le cure successive alla sospensione del testosterone e quelle per la fertilità sono costate molto a Reuben. Anche lì gli (o le) è venuto in soccorso il fantastico mondo di internet. Reuben e Jay, infatti, hanno creato una campagna su GoFundMe che ha raccolto la somma necessaria alle cure ormonali e anche all’inseminazione. “Mi sono svegliato la mattina dopo e il mio ciclo mestruale era iniziato per la prima volta in sei anni”, ha dichiarato Reuben. “È stato un tale sollievo. Sapevo che era l’inizio di qualcosa che desideravo tanto”. Sono stati necessari tre tentativi perché uno degli ovuli del 39enne venisse fecondato.

“Mi sento completo come uomo”

Dice ancora Reuben: “Entrambi volevamo solo vivere un’esperienza normale. Ho trovato frustrante il fatto che le persone non chiedessero semplicemente il mio genere o non lo usassero. Sembro un uomo, ho la barba. Le persone hanno posto domande molto personali sulle parti del mio corpo e su come avrei partorito. Il parto non è una cosa transessuale. Anche le donne partoriscono in modi diversi”. “Ci sono voluti sei anni per arrivare così lontano, ma ora abbiamo fra le braccia il nostro bambino e questo era l’obiettivo finale. Finalmente mi sento completo”, ha affermato Reuben. “Non credo che la gravidanza sia la migliore esperienza femminile, ma non mi ha provato come uomo”, ha detto ancora. Confusi? Si? Anche noi.

Ilaria Paoletti