Le maxi-zuffe all’interno degli hotspot sono spesso alimentate da scontri tra i vari gruppi etnici in costante conflitto per il predominio all’interno della struttura. Tribalismi e odio etnico la fanno da padroni: «I neri vogliono distruggere il campo di accoglienza in Italia», scrivono i nordafricani nelle chat. «Queste sono le persone che non sanno cosa vogliono dalla vita». Tra di loro, dunque possono insultarsi e odiarsi fino ad arrivare alle coltellate. Non sono mica razzisti come gli italiani…

Il video della maxirissa