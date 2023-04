Roma, 11 apr – “Fatto tenue”, dunque “non punibile”. Con questa motivazione il giudice, Anna Aga Rossi, ha assolto un dipendente di una pasticceria di Firenze che si era presentato a lavoro senza green pass. Il fatto risale al gennaio 2022, quando il certificato verde era obbligatorio nei luoghi di lavoro e, durante un controllo dei Nas, il 37enne pasticcere mostrò il green pass del fratello perché lui non l’aveva, non essendosi vaccinato. Un anno dopo l’uomo è stato assolto, come riferito da La Nazione, che ha ricostruito nel dettaglio la storia in questione. La sentenza, con cui il fatto è stato ritenuto dal giudice “non punibile per particolare tenuità”, risale al 3 aprile scorso. Le motivazioni complete sono attese, come sempre in questi casi, fra 90 giorni. Sta di fatto però che questa sentenza del magistrato fiorentino potrebbe adesso fare giurisprudenza. Sì perché analoghe decisioni potrebbero essere prese altrove, per quanto riguarda i numerosi casi di persone denunciate proprio perché, al tempo dell’obbligatorietà, prive di green pass.

Senza green pass, assolto dopo un anno. Il precedente

Lo scorso gennaio, il Tribunale di Milano ha assolto un 38enne dal reato di falso ideologico. L’anno prima, il 15 gennaio 2022, venne fatto scendere dal treno Milano-Bari perché non aveva un tampone anti Covid negativo dopo un test positivo risalente a tre giorni prima. La Procura aveva chiesto la condanna a 2 mesi per violazione dell’obbligo generale di quarantena introdotto il 25 febbraio 2020. Il giudice in quel caso escluse il reato perché il passeggero non era “in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone”. Questo perché risultava “del tutto asintomatico al momento del controllo” sul treno e “negativo a un test in farmacia solo due ore dopo”.

Alessandro Della Guglia