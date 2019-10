Roma – 26 ott – L’Assedio, il nuovo programma in onda su Nove, condotto da Daria Bignardi, non solo non decolla ma addirittura precipita. Dopo aver ottenuto, infatti, all’esordio un misero 1,3% di share (281mila spettatori), il programma è riuscito a fare anche peggio con la seconda puntata di mercoledì scorso che, al posto di segnare il rilancio, ha registrato numeri addirittura inferiori: 1% di share pari a 230mila spettatori.





L’Assedio: un salotto radical chic

Analizzando i contenuti del programma televisivo è possibile notare che il flop, in verità, era piuttosto prevedibile. La Bignardi, memore del discreto successo de Le invasioni Barbariche, programma da lei condotto su La7 qualche anno fa, ha voluto proporre il medesimo format anche nell’attuale trasmissione. Il risultato è stato un nuovo talk show che in verità di nuovo non ha nulla e che per giunta va in onda su una rete decisamente più nascosta rispetto a quella precedente. Pertanto il pubblico italiano, non solo ha dimostrato di non gradire la mossa alquanto furbesca dell’ex conduttrice del Grande Fratello, cioè ripresentarsi con una offerta televisiva scontata e ripetitiva che secondo lei avrebbe dovuto garantirle un ritorno ai tempi belli, ma ha anche lasciato intendere apertamente di non apprezzare il programma per le sue caratteristiche intrinseche.

L’Assedio, infatti, altro non è che il classico salotto televisivo radical chic, progressista e politicamente corretto che tanto è amato dal popolo di sinistra. La natura e il livello degli ospiti, che a turno hanno risposto alle domande della Bignardi, infatti, ne rappresentano il segno distintivo incontrovertibile. Nell’ordine la conduttrice ha convocato, nella prima puntata: Beppe Sala, sindaco PD di Milano, la portavoce della ong Sea Watch Giorgia Linardi, Luciana Littizzetto; nella seconda puntata: Bianca Berlinguer, Stefano Massini del quotidiano Repubblica e Richard Thunder attivista del movimento Lgbt.

Le banalità della Bignardi

All’ingenuo spettatore, quindi, come è ormai prassi consueta anche in altri programmi in onda su altre reti TV, i suddetti intervistati hanno offerto il meglio del repertorio dei “rossi” di casa nostra: diritti dei gay, accoglienza dei migranti, femminismo, più Europa e via discorrendo. Tutti argomenti di cui alla maggior parte degli italiani, ormai è banale farlo notare, non importa un fico secco e il risultato degli ascolti ne è la prova eclatante. Come se non bastasse, la totale assenza di contraddittorio e le domande della Bignardi così scontate e convenzionali, hanno fatto sembrare il talk show quasi una rimpatriata tra vecchi e affezionati compagni di partito, nemmeno Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa sarebbe stato in grado di spingersi fino a questo punto. Logico che il pubblico annoiato, senza alcun rimorso e senza concedere appello, abbia afferrato il telecomando e cambiato canale subitaneamente.

A questo punto è il caso di dire che lo strano curriculum televisivo di Daria Bignardi si “impreziosisce” di un’altra voce. Inspiegabilmente, nonostante i grandi numeri ottenuti ai tempi della conduzione del Grande Fratello e il discreto successo del Le Invasioni Barbariche,la conduttrice ex moglie di Luca Sofri pare abbia deciso, con il passare degli anni, di allontanarsi sempre di più da quei programmi decisamente molto pope di ampio consenso, per avvicinarsi, venendo come se non bastasse da una catastrofica direzione di Raitre, a progetti talmente di nicchia da farli sembrare quasi snob e quindi incapaci di calamitare l’attenzione della grande platea. Per il momento, è impossibile negarlo, L’Assedio, che avrebbe dovuto portarla alla conquista del ricco forziere degli ascolti TV, è fallito miseramente.

Alessandro Boccia