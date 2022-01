Roma, 26 gen — Vietato usare attori nani nel rifacimento di Biancaneve e i sette nani: sono offensivi. Così Peter Dinklage, stella indiscussa della serie Game of Thrones, ha stigmatizzato la decisione della Disney di girare il remake del celebre cartone animato.

I nani di Biancaneve sono offensivi

Intervenuto nel postcast WTF di Marc Maron, Dinklage — che è affetto da acondroplasia, una forma di nanismo — ha puntato il dito contro il modo in cui si continua a raccontare la storia di Biancaneve e i sette nani. «Si è progressisti in un modo, ma dall’altro si continua a raccontare una fottuta favola arretrata su sette nani che vivono in una grotta», ha commentato. Se da un lato, la produzione Disney ha scelto la strada della «diversità» che tanto piace ai progressisti, stravolgendo il personaggio di Biancaneve e scritturando un’attrice di origine colombiana per il ruolo di protagonista (Rachel Zegler), dall’altro il nostro Tyrion Lannister bacchetta senza pietà la multinazionale perché ancorata ai vecchi stereotipi sui nani. Come sempre, non si può essere «un po’» woke, non basta la facciata: quando si prende la china scivolosa del politicamente corretto, qualsiasi elemento viene sottoposto a meticolosa revisione ed eventualmente processato dalla prima minoranza offesa che passa.

