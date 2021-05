Illustre Presidente Mattarella,

le scrivo come italiana, come donna, come sostenitrice appassionata della nostra Nazione e come voce libera e indipendente dell’informazione. Ritengo, anzi ne sono certa, di non aver mai offeso in alcun modo il suo onore e il suo prestigio. La mia condotta sui social network è da sempre equilibrata, sebbene sia determinata, ostinata e controcorrente. Anche a chi mi insultava e minacciava di morte su Twitter, ho sempre risposto con pacatezza. Caro Presidente, quale garante della nostra Costituzione, può verificare facilmente che i miei post a lei rivolti erano una semplice e misurata manifestazione del libero pensiero che in Italia è un diritto garantito dall’articolo 21. Per questo motivo, l’accusa di vilipendio suona veramente stonata e fuori luogo.

Chiedere di indire elezioni politiche e di occuparsi degli italiani stremati dalla crisi economica causata dalla pandemia, non lede in alcun modo il suo onore. Evidenziare che un cavalierato della Repubblica da lei assegnato potrebbe essere finito nelle mani di una persona con un passato discutibile, non lede in alcun modo il suo prestigio e, peraltro, fa parte del mio lavoro di inchiesta.

Riprendendo Vittorio Feltri, “Se a un cittadino si vieta di esternare una idea sul Colle significa renderlo vittima di censura, ed è costui che dovrebbe denunciare la limitazione inflittagli dallo Stato attraverso i suoi organi”, ed è quello che io sto facendo con questa lettera aperta che sottopongo alla sua attenzione. Io sono sicura che lei non fosse a conoscenza dell’iniziativa della Procura di Roma nei miei confronti e nei confronti degli altri dieci indagati. Non ritengo altresì che lei Presidente, come garante della nostra Costituzione, avrebbe assecondato una simile azione così oppressiva e non degna di uno Stato democratico. Purtroppo, ormai è noto a tutti gli italiani il periodo buio che sta attraversando la giustizia italiana, tra scandali e nomine illegittime.

Non mi dilungo ulteriormente, ma sono certa che lei, che è anche il mio Presidente, vorrà pronunciarsi al più presto su questo teatro tragicomico e su questo tentativo malcelato di oscurare la voce di un’italiana.

Francesca Totolo