Roma, 14 mag — Il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia torna nuovamente sulla questione del coprifuoco. Lo fa ai microfoni del Tempo, ribadendo la mancanza di valore scientifico di una misura che da sei mesi sta tenendo segregati gli italiani la sera dopo le 22, manco fossero sotto i bombardamenti.

Vaia: coprifuoco non ha valore scientifico

«Allora, innanzitutto ho sempre detto che il nome non mi piace, perché evoca guerra e distruzione — spiega Vaia — Osservato questo, va fatta notare una cosa: il cosiddetto coprifuoco è un aspetto che non ha valore scientifico, ma semmai di deterrente, per ridurre la possibilità di contatti ed evitare assembramenti». Cambia poco quindi fissarlo «alle undici di sera o a mezzanotte».

Diamo credito agli italiani

Come aveva già ribadito precedentemente, ponendosi in aperto contrasto con molti dei suoi colleghi allarmisti e «menagrami», è ora di dare credito agli italiani per come hanno affrontato le restrizioni. E’ ora di liberarli dal giogo di restrizioni non più tollerabili. «Gli italiani meritano un premio», e «si può riprendere a vivere, se si rispettano ancora certi comportamenti e si utilizza cautela nelle azioni. Perché non possiamo dare legna da ardere ai catastrofisti».

Basta catastrofisti

Vaia si scaglia ancora contro gli allarmisti preconizzatori di sventure alla Galli. «E per aiutare i cittadini ad intraprendere la giusta direzione, gli scienziati devono fare come un buon “nonno di famiglia”: non si mette ad evocare incubi, a teorizzare l’impatto di varianti, non fa il catastrofista, ma consiglia il nipote per il meglio. E il nipote lo ascolta e agisce di conseguenza. Oggi ci sono i vaccini, le terapie, non è più come prima». Infine Vaia rivolge un appello ai giovani: «State attenti, rispettate le regole, non fate assembramenti. Dobbiamo evitare di fare il gioco dell’oca e tornare alla casella precedente, per poi consentire a tanti gufi e gufetti del virus di gridare “ve l’avevamo detto”».

Cristina Gauri