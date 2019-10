La Valletta, 23 ott — Scappano dalla guerra, dalle torture dei lager libici, dalla fame e dal clima. Ma quando arrivano in Europa non hanno niente di meglio da fare che mordere la mano che li nutre e devastare i centri che li accolgono. Esigono migliori condizioni di vita, vogliono dei soldi, il wifi, cibo raffinato, oppure vogliono semplicemente essere liberi di andarsene dove più li aggrada. E per ribadirlo non trovano meglio da fare che distruggere le strutture ospitanti, come succede nel video postato su Twitter dalla nostra collaboratrice Francesca Totolo: siamo a Malta, dove gli sopiti del centro hanno dato via a una rivolta, incendiando i locali e devastando gli uffici amministrativi tra urla gutturali e grandi risate. Tutti rigorosamente con il cellulare in mano, che non ripongono nemmeno mentre lanciano sedie e mobili all’interno della stanza.





#Malta:video girato all'interno di un centro di accoglienza dove i #migranti hanno dato vita ad una rivolta,incendiando i locali e occupando gli uffici amministrativi.

Questi sono i migranti,che scappano da guerra e fame, perseguitati e torturati,e che facciamo entrare in Italia. pic.twitter.com/jCN4GugxCL — Francesca Totolo (@francescatotolo) October 22, 2019

Cristina Gauri