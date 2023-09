Marocco, terremoto magnitudo 7.0 nella notte: più di 600 le vittime

Questa notte il Marocco è stato svegliato da una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter, colpendo maggiormente la regione di Marrakech , provocando più di 600 vittime e 322 feriti , di cui più di 50 in gravi condizioni . La città, uno dei più importanti centri economici e turistici situata al centro-sud del Paese, si trova ora in una situazione di gravissima difficoltà , con inoltre ingenti danni materiali. Il ministero dell’Interno marocchino ha comunicato il crollo di diversi edifici e la mancanza di elettricità e collegamento internet a lungo.

