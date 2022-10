Quando Cruciani gli domanda se Morlacchi fosse rimasta scioccata dal gesto «come se fosse stata molestata», Memo Remigi ribatte: «Credo che quella non sia una circostanza in cui ho molestato una ragazza». Tuttavia, l’84enne non riesce a spiegarsi il muro di silenzio alzato dall’ex cantante dei Gazosa. «Non riesco a contattarla e non capisco perché. Forse perché c’è rimasta male dal troppo pesante provvedimento che hanno preso». Remigi vorrebbe contattarla per farle sapere che lo stanno «massacrando sui social, ti prego intervieni anche tu; di’ che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro, per renderli anche più piacevoli, scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso che ha bisogno di toccarti il cu*o».

La toppa peggiore del buco

Poi tenta di minimizzare, non accorgendosi, in questo modo, di allargare il danno fino alle dimensioni di una voragine: «Non è che l’avessi messa sulla chiappa e palpato, dai». Quando Parenzo gli fa notare che non è lecito mettere una mano sul sedere di una donna senza il suo consenso, Memo Remigi si inalbera: «Eh ma perché te non sei un giocherellone, io sono arrivato a 83 anni e sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore». Del resto, «succede di peggio in televisione».

La Rai non aveva avvertito Remigi