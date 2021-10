Roma, 15 ott — «Fascista», «Ricordati piazzale Loreto»: sono le pesantissime minacce di morte — con tanto di stella brigatista a cinque punte — apparse durante la notte sull’insegna del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco di centrodestra alle Amministrative capitoline. Lo sfregio, di chiara matrice antifascista, è comparso in via Antonio Malfante, a Piazza Navigatori nella zona di via Cristoforo Colombo.

Michetti minacciato di morte dai comunisti

A rendere noto l’episodio è stato lo stesso Michetti attraverso un post pubblicato sui suoi social. «Stelle a cinque Punte delle Brigate Rosse e minacce di morte contro di me. Sono sconcertato. Il nostro comitato è stato profanato e vandalizzato con le stelle a cinque punte delle Brigate Rosse, Michetti fascista e richiami a Piazzale Loreto». Per il candidato, quanto è successo «è il risultato del clima di odio che si è creato intorno a me ed a tutto il centrodestra e che è stato alimentato in tutti questi mesi di campagna elettorale dalla sinistra. Adesso basta, non accetterò più attacchi che hanno addirittura portato a queste intimidazioni e minacce che offendono la mia persona e che mettono in pericolo la democrazia. Questa è una vergogna», conclude.

Meloni: indegna campagna di odio

Solidarietà in primis dalla leader d Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. «Pesantissime minacce di morte al candidato sindaco di Roma Enrico Michetti firmate con la stella rossa delle Brigate Rosse e comitato elettorale vandalizzato. È solo l’ultimo atto di una vergognosa e indegna campagna di odio contro il centrodestra e Fratelli d’Italia, alimentata dalla sinistra e da chi va ripetendo che il nostro partito è un covo di pericolosi estremisti sovversivi fuori dall’arco costituzionale e democratico», spiega in una nota, auspicando una condanna «unanime da parte di tutte le forze politiche e che tutti i segretari di partito, a partire da Enrico Letta, vadano di persona al comitato a testimoniare la propria solidarietà a Michetti. È indegno e irresponsabile quello che da settimane, e per cinico calcolo elettorale, sta accadendo ai danni di FdI. Ne chiederemo conto».

Solidarietà anche da Gualtieri

Spende parole di sostegno e di condanna dell’accaduto anche Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra al ballottaggio questo fine settimana contro lo stesso Michetti. «Piena solidarietà a Enrico Michetti per le gravi scritte apparse durante la notte nella sede del suo comitato. Un atto inaccettabile che va condannato con fermezza. Siamo e saremo sempre contro qualsiasi atto intimidatorio e di violenza», scrive su Twitter.

