Roma, 4 lug – Un nonno partigiano da sbandierare agli amici compagni tra una tartina e l’altra? Macché, David Parenzo stupisce tutti e confessa: “Mio nonno era fascista”. Il co-conduttore de La Zanzara su Radio 24, volto televisivo di La7 con In Onda, si sbottona così, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, rivelando un lato della sua famiglia per lui poco digeribile, per la precisione relativo a suo nonno materno.

La confessione di Parenzo: “Sì, mio nonno era fascista…”

“Sì, era fascista. Si chiamava Sebastiano Caracciolo. Figlio di socialisti di Catania, giovanissimo era partito volontario in guerra a Sarajevo e lì aveva conosciuto mia nonna Greta, di cui si era subito innamorato. Il conflitto divise i loro destini: lei deportata; lui catturato dagli inglesi e spedito a Casablanca. Dopo la guerra lui la fece cercare tramite la Croce Rossa e tornarono insieme. Fece carriera in polizia, finendo come questore a Cremona. Morì di cancro nel 2013, senza mai rinnegare la propria fede. Non le dico a casa le discussioni: mi ricordo da piccolo, a tavola, con l’altro nonno, quello paterno, che era di sinistra, un po’ radicale, un po’ del Pci..”. Già, perché stando a quanto raccontato dal giornalista, quel nonno “tutto nero” non si pentì mai, neppure a guerra finita.

Durante l’intervista al Corsera, Parenzo si interrompe di colpo e chiama la mamma prima di continuare il racconto. La telefonata è piuttosto kafkiana:

– David Parenzo: “Mamma scusami, il Corriere mi fa un’intervista, anche personale. Lo posso raccontare del nonno, lo dico, va bene?

– Mamma Parenzo: “Tuo bisnonno Cellino era contrarissimo che lui partisse volontario!”

– David Parenzo: “Ma non te l’ho mai chiesto: dopo la guerra, il fatto che la nonna avesse fatto il campo di concentramento e lui avesse combattuto per Mussolini… non era un problema?”

– Mamma Parenzo: “Era un grande dolore… Ma nonno Sebastiano non aveva niente contro gli ebrei. Era di quel fascismo idealista, nazionale, nel senso della romanità, dannunziano”.

– David Parenzo: “Quelle caz***te! Ma posso dire anche è stato il fondatore di quella branca della massoneria, del rito…?”.

– Mamma Parenzo : “Sì, rito scozzese, antico e accettato!”

– David Parenzo: “Adesso alla Zanzara diranno: ecco, anche tu hai un nonno fascista e pure massone!”.

Alessandro Della Guglia