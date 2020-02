Roma, 13 feb – Rula Jebreal ha fatto del privato uno spettacolo catechizzante in diverse occasioni. Prima di tutto ha scritto un libro, La strada dei fiori di Miral. Da questo libro è stato tratto un film, Miral diretto dall’allora fidanzato Julian Schnabel. Sebbene romanzate, entrambe le opere hanno caratteri autobiografici; l’infanzia di una bambina palestinese in Israele, l’orfanotrofio la figura tenera e autorevole del padre e poi il viaggio verso l’Europa. Niente di tutto questo è stato portato sul palco di Sanremo, anzi.

L’intervista a Interview del 2011

La Jebreal ha sempre rivendicato il legame intimo che condivide con le sue opere. In un’intervista per Interview magazine del 2011, la Jebreal parla del film e della sua vita. E questo mette in luce alcune discrepanze con il racconto di sé stessa, fatto nuovamente spettacolo, che la giornalista italo palestinese ha fatto sul palco di Sanremo. La Jebreal è stata mandata in un istituto di educazione palestinese che si chiama Dar Al-Tifel dal padre, un iman, alla morte della madre. Questo orfanotrofio, fondato dalla filantropa Hind Husseini non sembra provocare ricordi orribili nella Jebreal del 2011. Non solo, la ricca donna che istituì questa scuola per bambini sfortunati era amica del padre della Jebreal: “Si conoscevano molto bene. Erano amici. Poiché mio padre era un imam, la gente lo considerava una specie di autorità”. La Jebreal sostiene di ammirare molto – e a ragione la Husseini. Quando il padre di Rula muore lei ha sedici anni e preferisce restare nell’istituto anche se le viene offerto di tornare a casa: “Quell’istituto dava una libertà inconsueta a noi donne”, ricorda. Tanto che la stessa “Mama Hind” la aiuterà ad arrivare in Italia con una borsa di studio.

L’orfanotrofio dell’orrore

Ma ora, cosa dice Rula del collegio Dar Al-Tifel nel suo monologo a Sanremo? Sembra più che altro uno scenario dickensiano: “Sono cresciuta in un orfanotrofio, insieme a centinaia di bambine. La sera, una per volta, noi bambine raccontavamo una storia, le nostre storie. Erano una specie di favole tristi. Non favole di mamme che conciliano il sonno, ma favole di figlie sfortunate, che il sonno lo toglievano. Ci raccontavamo delle nostre madri: torturate, uccise, violentate“. Niente “Mama Hind”, niente educazione e nemmeno una parola per la volontà di rimanere nell’orfanotrofio che l’avrebbe aiutata ad arrivare qui da noi.

Jebreal: “Mamma era promiscua, alcoolizzata, violenta”

E la madre di Rula? Per parlare della madre, bisogna spendere due parole per il papà. Nel 2011, Rula ammette che il padre ha avuto un’enorme influenza positiva su di lei, e che la scelta di portarla in collegio fu dettata dal fatto che non avrebbe saputo prendersi cura di lei. “Il più grande successo di mio padre con noi da bambini è stato il fatto che ci ha insegnato che tutti sono umani e uguali, anche il tuo nemico ha gli stessi bisogni e desideri che tu faccia: comprensione, amore, inclusione“, dice Rula a Interview. E poi: “Amava mia madre senza giudicarla … Era sua moglie, ma era promiscua. Beveva alcolici. Lo insultava. Ha insultato tutti noi. Ma lui l’amava. Nonostante tutto, ha cercato di aiutarla fino alla sua morte. Pensava di poterla salvare, ma non ci riuscì. Almeno le ha dato il dono di una famiglia”.

Il suicidio in due versioni

“Mia madre Zakia si è suicidata, dandosi fuoco” ha confessato Rula sul palco di Sanremo lasciando gli occhi lucidi agli spettatori. Anche nel 2011, al New York Times, la Jebreal parlò del suicidio della madre ma disse che si era affogata entrando in mare.

“Mia madre Nadia fu stuprata e brutalizzata due volte: a 13 anni da un uomo e poi dal sistema che l’ha costretta al silenzio. L’uomo che l’ha violentata per anni, il cui ricordo incancellabile era con lei, mentre le fiamme mangiavano il suo corpo, aveva le chiavi di casa”; a sentire così il racconto della Jebreal, sembrerebbe quasi che sia stato lo stesso padre della Jebreal ad abusare di Nadia e poi a causarne il suicidio. Invece, rivela solo in seguito la Jebreal, fu il patrigno. Non una parola per quel padre forte, tenero, che l’ha protetta dagli squilibri psicologici della madre; da istituto scolastico filantropico e all’avanguardia Dar Al-Tifel diventa una specie di posto dell’orrore. Per non parlare poi delle cifre “gonfiate” (ad arte o per errore) sulle violenze subite dalle donne in Italia. Sia chiaro, a noi non importa quali siano le modalità con cui la madre di Rula si è tolta la vita; non ci interessa sapere perché il padre, una figura positiva, non venga mai menzionato nel suo discorso come un esempio. Rula, però, ci ha scritto un libro, fatto un film e non da ultimo un monologo su uno dei palchi più importanti d’Italia. E quando il messaggio che tenta di veicolare è politico, indagare sulle incongruenze del racconto è inevitabile.

Ilaria Paoletti