Napoli, 6 set — L’ennesimo tragico, orribile episodio di morte sul lavoro è accaduto in una ditta di Pomigliano d’Arco (Napoli) dove un operaio è deceduto a causa di un incidente. L’uomo — Francesco Martino, 34 anni — era impiegato presso la Sater con sede in via San Giusto e si stava occupando della manutenzione di mezzi pesanti. Il fatto è avvenuto sabato mattina ma la notizia è circolata solo oggi. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c’era già più nulla da fare.

Operaio muore schiacciato da braccio meccanico

Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, l’operaio stava lavorando alla riparazione di un mezzo per il trasporto dei container, quando un braccio meccanico si è staccato dal macchinario, travolgendolo in pieno e stritolandolo. Il 34enne è morto sul colpo. Il personale medico dell’ambulanza accorsa sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. I poveri resti dell’operaio sono stati trasportati all’istituto di medicina legale per l’autopsia. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta su cui indagano i carabinieri.

Morti sul lavoro: una strage