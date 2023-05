Washington, 13 mag – Il neoproprietario di Twitter Elon Musk sembra proprio si stia divertendo a cinguettare prese di posizione che fanno impazzire il comparto mediatico politicamente corretto. L’ultimo tweet, in ordine di tempo, che ha destato scandalo nei benpensanti, è una risposta all’account End Wokeness, il quale riportava la famosa e intoccabile statistica americana, l’elefante nella stanza che nessuno vuol vedere e affrontare: l’oggettivo, ma inconfessabile, alto tasso di crimini della popolazione nera in rapporto al peso stesso, in termini di popolazione, la quale ad oggi non pesa più del 13% sul paese.

Il tweet di Elon Musk

«Strano, perché i media dovrebbero travisare la situazione reale a un livello così estremo?». Questo il commento di Musk in risposta al diagramma postato da End Wokeness che rappresenta, graficamente, lo sconcertante numero dei black on white crimes avvenuti nel solo 2018, mentre una telecamera si concentra sui white on black crime di un decimo più bassi in termini numerici. La risposta di Musk conta, ad oggi, 12 milioni di visualizzazioni.

Omissione di notizia

Tante sono le critiche che provengono dalla destra repubblicana (e non solo) nei confronti dei media, accusati di voltare la testa dall’altra parte quando si parla di crimini perpetrati dalla popolazione afroamericana. Secondo una ricerca effettuata dal Washington Free Beacon,«centinaia di articoli pubblicati dai principali giornali nell’arco di due anni rileva che i giornali minimizzano la razza dei criminali non bianchi, menzionando la loro razza molto più tardi negli articoli di quanto non facciano per i delinquenti bianchi. Questi giornali hanno anche una probabilità da tre a quattro volte maggiore di menzionare la razza di un delinquente se è bianco, una disparità che è cresciuta sulla scia della morte di George Floyd nel 2020 e delle proteste che ne sono seguite».

Numeri impietosi

Il Free Beacon ha rivendicato di aver raccolto dati su quasi 1.100 articoli sugli omicidi da sei importanti giornali, tutti scritti tra il 2019 e il 2021. Questi giornali includevano il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, il New York Times, il Philadelphia Inquirer, il San Francisco Chronicle e lo Star-Tribune di Minneapolis. I rappresentanti di ciascun giornale non hanno risposto alle richieste di commento per questo articolo: «Per ogni pezzo, abbiamo raccolto il nome e la razza dell’autore del reato e della vittima, e annotato dove nell’articolo è stata menzionata la razza dell’autore del reato, se presente».

Valerio Savioli