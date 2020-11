Roma, 17 nov – La guerra al Natale condotta da una certa parte di scienziati e virologi non sembra conoscere sosta. Ormai è chiaro come la festività del 25 dicembre sia stata elevata a nemico pubblico numero uno, coi suoi pericolosi riti familiari e religiosi, trovandosi, da alcune settimane, al centro di un intenso fuoco di fila, ad alzo zero: e se da un lato abbiamo il Presidente del Consiglio, novello precettore che ci invita a ritrovare lo spirito essenziale del Natale, che a suo dire non sarebbe fatto solo di cenoni, tavolate e assembramenti casalinghi, i virologi vanno invece al sodo e chiedono misure draconiane per impedire riunioni familiari.

Ultimo in ordine di tempo, Andrea Crisanti, che da tempo assieme a Massimo Galli ci ha abituato a prese di posizione drastiche e ad un racconto dell’epidemia ai limiti dell’escatologico. “Stiamo imponendo un sacrificio importante agli italiani e stiamo accettando un sacrificio sociale importantissimo, con 500 morti al giorno, e poi che facciamo, riapriamo a Natale per rifare tutto il casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare da capo? Questo e’ moralmente inaccettabile” dichiara ai microfoni di Rai3. Purtroppo, avrà pensato, non è immaginabile abolire tout court la festività e quindi la soluzione proposta rimane un po’ ambigua e sospesa, limitata a un non poter riaprire e mantenere la gente reclusa. Non aprire a Natale, per altro, significa condannare le molte Regioni rosse a un lockdown di due mesi, visto che siamo ancora a novembre, con tutte le conseguenze di ordine sociale ed economico facilmente intuibili.

Che ai virologi e agli scienziati, o meglio a una parte di loro, agli hard-liners, poco importi quel che accadrà alla società e che la loro mentalità sia da “si sconfigga il virus a qualunque costo, anche se quel costo sarà forse più pesante di quello di una convivenza col virus” lo abbiamo chiaramente compreso ormai da mesi; da quando, cioè, le televisioni, gli organi di stampa, i talk radiofonici sono stati letteralmente occupati da scienziati che prendono posizione su tutto, consigliando di vietare tutto il vietabile e di tenere in cattività milioni di italiani a tempo indefinito. Verrebbe quasi da domandarsi, ma se trascorrono le loro giornate a esternare continuamente, quando trovano il tempo di fare ricerca scientifica per contribuire davvero alla lotta contro il coronavirus?

Cristina Gauri