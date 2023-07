Niente trans a Miss Italia, “solo donne sin dalla nascita”: la patron Mirigliani gela gli Lgbt

Roma, 18 lug — Niente trans a Miss Italia, il più popolare concorso di bellezza dello Stivale rimane prerogativa delle donne: parola di Patrizia Mirigliani, patron della kermesse, che parlando a Radio Cusano ha smorzato sul nascere gli entusiasmi dovuti all’esito di Miss Olanda, dove un trans è stato incoronato per la prima volta vincitore e concorrerà all’elezione di Miss Universo. Il titolo più ambito dalle reginette di bellezza nostrane chiude alle derive Lgbt, dunque: finché sarà lei alla guida della manifestazione, fa sapere Mirigliani, potrà partecipare solo chi è donna, biologicamente parlando, e non chi si percepisce come tale.

Miss Italia chiude ai trans

«Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde» ha spiegato la curatrice. Il riferimento ai vari fenomeni di fariseismo woke nel mondo dello spettacolo è palese. Miss Italia, al contrario, non salterà sul glitterato carrozzone dell’attivismo trans. «Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita. Probabilmente perché, già allora, si prevedeva che la bellezza potesse subire modificazioni, o che le donne potessero subire modificazioni, o che gli uomini potessero diventare donne».

Standard in evoluzione

Nel corso degli anni Miss Italia ha ammorbidito gli standard dettati dal regolamento, in principio molto rigido. «La semplicità premia sempre. Al nostro concorso partecipano ragazze tatuate, con piercing, extension. Fa tutto parte del nuovo modo di raccontarsi delle donne, però tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica, cerchiamo di non agevolarlo. Gli eccessi non vanno bene».

Cristina Gauri