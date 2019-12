Reggio Emilia, 23 dic – Ha morso un agente di polizia con una tale ferocia da strappargli via dei lembi di pelle dal polpaccio. La protagonista di questo caso di cronaca è una donna nigeriana di 24 anni che in preda all’alcol ha aggredito le forze dell’ordine accorse in suo aiuto. I fatti si sono svolti sabato scorso nel pieno centro di Reggio Emilia, in via Boiardi, quando la donna, verso le 21, ha chiamato il 118 sostenendo di avere ingerito una sostanza tossica e di avere bisogno di assistenza immediata. Immediatamente scattano i soccorsi: l’immigrata è incinta e a maggior ragione necessita di cure tempestive.

L’arrivo dell’ambulanza

Sul posto arriva un’ambulanza con a bordo medici e sanitari: ma a quel punto la nigeriana oppone il deciso rifiuto di salire sul mezzo di soccorso e di essere trasportata nella struttura ospedaliera più vicina. La donna aveva dichiarato pochi minuti prima di aver ingerito accidentalmente della candeggina, particolare che i sanitari non sono in grado di verificare in quanto la loro pazienta impedisce attivamente loro di visitarla. Per il personale medico si rende necessario allertare le forze dell’ordine per chiedere un intervento di contenzione della squilibrata. Gli agenti della questura di Reggio Emilia arrivano di lì a breve.

L’aggressione

Ma alla loro vista l’extracomunitaria finisce per dare ulteriormente in escandescenza, fino all’aggressione fisica dei poliziotti; la donna, pur bloccata per terra, continua a contorcersi e divincolarsi furiosamente. E’ proprio a questo punto che la donna prende di mira la coscia e il polpaccio di un agente, mordendo così forte da strappare dei lembi di pelle dalla gamba, attraverso la stoffa dei pantaloni: il malcapitato sarà poi costretto a ricorrere alle cure ospedaliere una volta finita l’operazione di fermo. La 24enne è stata poi trasferita all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dovei medici hanno stabilito che l’alterazione era dovuta all’assunzione di una massiccia dose di alcol – con buona pace di quel povero bambino che si porta in grembo: altro che candeggina.

Cristina Gauri