Roma, 18 nov — Restrizioni per tutti i non vaccinati, anche per i bambini, per i quali sarebbe auspicabile l’obbligo vaccinale contro il Covid perché «del resto i bambini ce l’hanno già per alcune malattie come il morbillo»: è la formula «restiamo umani» illustrata al Corriere dal presidente della Regione Calabria Occhiuto.

Occhiuto se la prende con i bambini

Il governatore è sicuramente seguace della scuola Burioni, il quale, alcuni giorni fa, definiva i bambini «maligni amplificatori biologici che si infettano con virus per loro quasi innocui». Tutto avremmo pensato di questa pandemia: ma il fatto che virologi, politici e accoliti di varia natura si trasformassero negli spauracchi dei bimbi, sinceramente non ce lo aspettavamo. E invece. «Se la Calabria rientrerà in zona arancione le restrizioni spetteranno ai no-vax», sentenzia Occhiuto, appoggiando la linea sostenuta da Fedriga e Toti: «Non è giusto che chi ha avuto il senso di responsabilità di porsi il problema della collettività subisca le conseguenze di chi non ha avuto questa sensibilità». Quindi, come Fedriga e Toti, ne fa una questione morale, non sanitaria: chi è stato bravo a vaccinarsi ha il suo «premio», quella libertà che gli spetterebbe di diritto senza doversi fare inoculare un siero a scatola chiusa (e zero responsabilità da parte dello Stato).