Roma, 14 apr – Come si salva la stagione balneare ormai alle porte durante l’emergenza coronavirus? Un’azienda modenese, la Nuova Neon 2, avrebbe già la soluzione in tasca che salverebbe capra e cavoli, cioè permetterebbe ai turisti di accedere alle spiagge senza correre il rischio di essere contagiati. Si sta diffondendo in rete in queste ore, infatti, il rendering di un progetto che prevede la costruzione di barriere di plexiglass tra un ombrellone e l’altro, creando delle piccole “isole” in cui ogni nucleo famigliare riuscirebbe così a ripararsi dai pericoli della trasmissione del Covid-19.

Ma i bagnini della riviera romagnola, come riporta il Corriere, stanno già storcendo il naso. E non senza motivo: «Con questi plexiglass avremmo problemi di disidratazione piuttosto che di coronavirus», polemizza Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini Rimini Sud. E non è il solo. «Questa è pura follia. Se una persona vuole andare in carcere fa una rapina piuttosto che venire al mare in uno di quei box», aggiunge il presidente regionale del sindacato degli operatori balneari Simone Battistoni. «È vero — precisa — che l’unica possibilità che abbiamo per poter aprire questa estate è quella di garantire il distanziamento fra gli ombrelloni, così come tra i tavoli nei ristoranti, riorganizzando gli spazi e le aree in questa direzione, ma, attenzione, pensiamo bene a come farlo».