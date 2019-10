Roma, 28 ott – Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere Luca Sacchi. Lo ha stabilito il gip di Roma, Corrado Cappiello, nel documento che convalida l’arresto del 21enne romano e del suo complice Paolo Pirino. Entrambi sono accusati dell’omicidio del 24enne, avvenuto mercoledì sera nel quartiere di Colli Albani. Nelle otto pagine di provvedimento il giudice delle indagini preliminari afferma che “Del Grosso ha spontaneamente dichiarato che la sua intenzione non era quella di uccidere”, mentre agli amici aveva raccontato che la colpa sarebbe stata del “rinculo della pistola” che “me lo ha fatto colpire in testa”. Nonostante ciò “tale ricostruzione è destituita di qualsiasi fondamento essendo sconfessata dalla dinamica riferita da uno dei testimoni oculari dell’omicidio, Domenico Costanzo Marino Munoz, secondo cui l’aggressore, dopo essere stato spinto a terra da Luca Sacchi, si è avvicinato a due metri, ha estratto una pistola dalla cintola ed ha esploso un colpo che lo ha raggiunto alla testa”.





Inoltre, stabilisce sempre il gip, “anche l’altro testimone oculare dello sparo, Christian Firmino Macchia, ha descritto un’azione volontaria di sparo da parte di un ragazzo che, incamminatosi lungo la strada con un braccio teso lungo il corpo, giunto all’altezza dell’incrocio, ha alzato il braccio: quindi, subito dopo un forte fragore, si è visto un lampo di luce provenire dalla mano che impugnava qualcosa”.

Il provvedimento conferma anche la versione della fidanzata di Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, che aveva raccontato di aver subito l’aggressione con “un colpo di mazza da baseball alla nuca”. Lo testimonia un grosso ematoma alla base del collo della ragazza.

Cristina Gauri