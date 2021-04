Caserta, 22 apr — Se gli italiani devono rincasare alle 22 e girare con il «green pass» per trovare la nonna in zona arancione, i terroristi islamici e relativi fiancheggiatori sono invece liberi di circolare e trovare dimora e nascondiglio nel nostro Paese : è andata così anche per l’albanese Endri Elezi, 28 anni , che si dà il caso sia uno degli attentatori della strage di Nizza del 2016.

Quella notte 87 persone morirono e circa 200 rimasero ferite, investite dal camion guidato da Lahouaiej-Bouhlel. Il terrorista si era lanciato a tutta velocità contro la folla festante che passeggiava sulla Promenade nizzarda per godersi i fuochi d’artificio del 14 luglio, festa nazionale francese. Una data scelta non a caso, dalla forte valenza simbolica, per una delle stragi più cruente e atroci di sempre. Lahouaiej-Bouhlel, 31 anni, nato a Susa, in Tunisia, proseguì la sua corsa assassina per quasi due chilometri falciando qualsiasi cosa fosse sul suo percorso. La corsa terminò con la sua morte, dopo che gli agenti di polizia riuscirono ad ucciderlo. Il giorno successivo lo Stato islamico rivendicò l’attentato.