Roma, 4 lug – Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. E’ quanto appreso da Adnkronos da ambienti del Policlinico. Stando a quanto riferito, il Papa verrà sottoposto a un intervento programmato per stenosi diverticolare sintomatica del colon. “Sarà operato dal Professor Sergio Alfieri”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: operazione al colon

“Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon”, si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. “L’intervento chirurgico – sottolinea la nota – sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico”. Stamani, come precisato da Vatican News, il Pontefice ha “recitato come sempre l’Angelus con i fedeli radunati in Piazza San Pietro” e “ha lasciato Casa Santa Marta nel pomeriggio”.