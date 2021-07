Roma, 4 lug – Nessuno ne sentiva la mancanza, eppure Mario Balotelli torna a parlare di Nazionale: “Io mi sarei inginocchiato e avrei fatto fare la stessa cosa a tutti gli altri”. La spocchia è la stessa di sempre, anche lontano dalle sceneggiate in campo. Sì perché Balotelli versione Letta è un calciatore disoccupato e alla disperata ricerca di una squadra. Purtroppo per lui però pare proprio che nessuno lo voglia. Eppure fa intendere che in questa Nazionale italiana, che dà spettacolo e mostra una compattezza più unica che rara, lui sarebbe stato leader indiscusso. A tal punto da obbligare tutti a seguirlo nel gesto in salsa Black lives matter. E’ quanto da lui proferito su Instagram, in cui tende a sfogarsi spesso.

Balotelli: “Benissimo l’Italia, anche senza di me…”

Poi rispondendo a un follower precisa che in ogni caso “l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me”. Qualcuno potrebbe ribaltarla sin troppo facilmente: “L’Italia sta facendo benissimo proprio perché non ci sono prime donne nel gruppo”. E alla fine si è inginocchiata con il Belgio senza l’intervento di Balotelli, esattamente come prima aveva evitato quel gesto. Ma ognuno è ovviamente libero di pensarla come vuole, su tutto. Pure i club italiani di Serie A e di Serie B, che non hanno intenzione di ingaggiare Balotelli.

Dal 30 giugno senza squadra – dopo aver messo fine al suo ultimo contratto con il Monza che ha deciso di non esercitare l’opzione del rinnovo – l’ex astro nascente del calcio italiano fa vedere sui social che continua ad allenarsi per conto suo. Rischia pure di doverlo fare ancora a lungo, vista l’assenza di offerte per lui. Pare infatti che giusto qualche squadra turca e americana abbia tentato un timido sondaggio. Certo, il mercato estivo è appena iniziato e visto mai che non spunti qualche altra prestigiosa proposta, magari dall’Australia.

Alessandro Della Guglia