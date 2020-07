Roma, 11 lug – Se di solito si usa dire “simpatico siparietto”, quello andato in scena ieri sera all’Aia ne ha molto più del miserabile. Protagonista Geert Wilders, fondatore e leader del Partito della Libertà, che in occasione dell’incontro tra il premier olandese Mark Rutte e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato con un cartello recante la scritta “Non un centesimo all’Italia”.

La scena, che ricalca l’altro siparietto nel quale lo stesso Rutte assicurare ad un netturbino che non ci avrebbe scucito un euro, delinea perfettamente il quadro di un’Unione Europea che si vorrebbe solidale ma solo quando si tratta di fregare i propri vicini. Quello che l’Olanda, mentre ci dipinge (ignorando tutti i nostri fondamentali economici) alla stregua di svogliati dediti alla bella vita, non lesina di fare dato che stiamo parlando di una nazione che vive parassitariamente di evasione fiscale a danno degli altri. Italia compresa.

Spiegate a Wilders che non abbiamo chiesto nulla a nessuno

Se quella di Wilders è stata una patetica scenata ad uso puramente elettorale – ma la posizione del governo olandese non è molto difforme, sia pur maggiormente moderata nei toni – peccato manchi totalmente il bersaglio. L’assunto di base, infatti, è che l’Italia sia in giro per l’Europa alla ricerca di una qualche elemosina per puntellare conti pubblici destinati ad uscire dall’emergenza coronavirus con le ossa rotte. Peccato che non sia così, né possa esserlo.

L’oggetto del contendere è il Recovery Fund, una cui parte – stando almeno al progetto di Consiglio e Commissione Ue – sarebbero in teoria contributi a fondo perduto. A valere però sul bilancio Ue, rispetto al quale l’Italia è da anni contributore netto. Nella migliore delle ipotesi ridurremmo la nostra quota di versamento, ma di sicuro non si azzererebbe. Né andrebbe in territorio positivo. Forse Wilders avrebbe bisogno di un ripassino di macroeconomica. E magari anche di strategia politica, visti gli ultimi pessimi risultati raccolti in termini elettorali.

Nicola Mattei