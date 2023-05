Pavia, 10 mag — Ancora un drammatico episodio che conferma, se mai davvero ve ne fosse bisogno, quanto il fenomeno migratorio fuori controllo si traduca in insicurezza urbana e in atti di violenza: arriva da Pavia, dove un trentatreenne nigeriano, dopo aver approcciato senza tanti complimenti una ragazza di ventiquattro anni che stava tornando a casa, l’ha aggredita e ha cercato di violentarla.

L’episodio si è verificato all’angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica, nel pieno centro della città, poco dopo l’una di notte. La ragazza ha reagito urlando e invocando aiuto e per sua fortuna i passanti non sono rimasti inerti o peggio indifferenti e l’hanno soccorsa, interrompendo la brutale aggressione a sfondo sessuale dello straniero. Il nigeriano, dopo un brevissimo inseguimento, è stato fermato e posto in stato di arresto dai Carabinieri e da agenti della Polizia di Stato, che lo hanno poi associato al carcere di Torre del Gallo. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica, stanno inoltre procedendo ad ulteriori accertamenti.

Salva grazie ai passanti

Al nigeriano è stato inoltre contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale visto che durante l’inseguimento e una volta raggiunto dai Carabinieri e dai poliziotti si è opposto con veemenza. Lodevole il comportamento dei passanti, che dopo essere intervenuti fisicamente, impedendo che le gravi molestie potessero degenerare in uno stupro e costringendo lo straniero ad allontanarsi, hanno avvertito le forze dell’ordine. Intervenuti sul posto i Carabinieri e assunte sommarie informazioni dai presenti che consentissero di rintracciare l’aggressore, venivano quindi diramate via radio le caratteristiche fisiche dello straniero. In pochi minuti, una volante della Polizia si imbatteva nel nigeriano e procedeva, non senza fatica, a fermarlo. Ora lo straniero è in carcere, in attesa della udienza di convalida dell’arresto che decreterà, o meno, la sua permanenza dietro le sbarre.

Cristina Gauri