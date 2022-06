I segnali di avvertimento c’erano tutti: il tam tam su TikTok, da settimane, in cui venivano manifestati con chiarezza gli intenti della giornata. Eppure a tutto questo il Viminale ha risposto con una spessa cortina di silenzio. «Avevano iniziato già nel 2020 a fare questi raduni – spiega Gaiulli – ma all’inizio erano un centinaio. Sempre nordafricani. Vengono dalle città lombarde, scendono alla stazione di Peschiera del Garda che è l’unica centrale e vicina alla spiaggia. E fanno quello che vogliono. Nel 2020 si è riusciti a contenerli. Poi sono diventati sempre più». Così, dai cento del 2020 ecco i 400 dell’anno scorso, che si sono sestuplicati quest’anno: 2.500. con il corredo di devastazioni, accoltellamenti, rapine, molestie, in gran parte documentato dai video pubblicati sui social. Fino ad arrivare al gravissimo episodio di violenza sessuale condito da razzismo contro i bianchi («Le donne bianche qui non salgono») ai danni di 6 – o forse più – minorenni lombarde. e via discorrendo, di prepotenza in prepotenza.

Perché il Viminale ha taciuto?

Le avvisaglie c’erano, la preoccupazione delle amministrazioni locali pure. Le Pec inviate al Viminale fino al 30 maggio scorso hanno incassato silenzi su silenzi. «Non le dico cos’ hanno fatto – racconta il sindaco di Peschiera – a un signore di 81 anni volevano gettare la Vespa dentro al lago. Hanno inveito contro le famiglie. Spaccato tutto. Veri e propri vandali, “risorse” come li chiama la Boldrini. E sarà sempre peggio perché rispetto agli anni precedenti sono aumentati in maniera esponenziale». Conclude il sindaco: «Io non ci sto, chiedo che il servizio di potenziamento rimanga tutto il periodo dell’estate perché così non reggiamo. Peschiera conta 9 agenti, tra cui 5 donne». La Lamorgese, ad oggi, ancora non pervenuta.