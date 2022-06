Roma, 7 giu — La notizia arriva in Italia a distanza di mesi e solo questo dato ci dovrebbe allertare; parliamo dei cinquanta casi di intossicazione da batterio E.coli, avvenuti in Francia da inizio anno a seguito del consumo di una varietà di pizza surgelata della marca Buitoni, che non è in commercio nel nostro Paese (fortunatamente).

Pizza Buitoni all’E.Coli, morti due bambini

Si tratta della pizza Fraîch’UP ai quattro formaggi ed è lei la colpevole del decesso di due bambini francesi di sette anni; da notare che sono proprio i più piccoli ad aver contratto questa sindrome da batterio Escherichia coli che è molto pericolosa e può essere anche letale. Ma come si contrae questa grave infezione? Ebbene, la sua presenza nel nostro organismo segnala l’esistenza di condizioni di fecalizzazione… il batterio E.coli è infatti il principale indicatore di contaminazione fecale.

Contaminazione fecale

-Gli organismi delle due vittime hanno dunque iniziato rapidamente ad essere compromessi, tanto che nel giro di pochi giorni è avvenuto un terribile deperimento, la paralisi totale e la morte. Questo tipo di infezione può infatti colpire tutti gli organi del nostro corpo e può lasciare delle conseguenze a vita, ammesso che non si muoia prima. Nestlè e Buitoni hanno puntato immediatamente il dito sulla scarsa igiene personale dei propri dipendenti, ma, a seguito di una trasmissione dedicata ai fatti e molto seguita in Francia, con l’agghiacciante testimonianza di ex dirigenti e quella assai mesta delle due povere famiglie colpite dal lutto, si spera che sia possibile fare luce sugli orrori dell’industria agroalimentare.

Chiara Del Fiacco