Ancona, 10 gen – Non ha limiti la follia a cui siamo giunti; ad Ancona un gambiano privo di biglietto su un autobus prima ha aggredito il povero controllore che lo stava multando e poi, una volta arrestato, ha inscenato un malore.

Follia sul bus

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle ore 11 di giovedì 9 gennaio. Siam a bordo di un mezzo della linea C della Conerobus, nella tratta Ancona – Chiaravalle. Alla fermata della via Flaminia, sono saliti due controllori; i due uomini hanno dunque iniziato a chiedere i biglietti ai viaggiatori. A questo punto un gambiano di 22 anni, senza titolo di viaggio, ha iniziato a dare i numeri. Prima ha fornito le proprie generalità cercando di evitare la sanzione, poi di fronte all’irremovibilità del controllore ha iniziato a minacciarlo ed insultarlo. L’uomo, di 54 anni, ha dunque chiamato le forze dell’ordine.

Il tentativo di fuga

Visto il degenero della situazione, l’africano ha cercato di fuggire saltando agilmente da sedile a sedile. Non essendo un’impresa facile in breve è caduto dai sedili trascinando con sé il povero controllore che nel cadere ha riportato una ferita. Ancora aggrappato all’uomo, il gambiano ha continuato ad insultarlo; una volta giunto il mezzo alla fermata di piazza Cavour, l’africano ha trovato ad attenderlo una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ancona.

Il “malore”

Così il gambiano è stato sottoposto a fermo e prontamente trasportato in caserma. Una volta risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, i militari lo hanno messo sotto denuncia. Così l’uomo ha finto un malore che ha costretto i carabinieri a interrompere la pratica. Fermatisi in ospedale, il personale medico ha rassicurato i militari che non vi era alcun collasso incorso. Adesso per il gambiano si profila una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il povero controllore, invece, è veramente finito al pronto soccorso delle Torrette a causa delle ferite riportate.

Ilaria Paoletti