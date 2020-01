Roma, 30 gen – “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo“. Così parlò la ‘professoressa’ Alba Parietti a Stasera Italia, su Rete 4. Da qualche anno “togliere il voto agli ignoranti” è diventato una sorta di grido di battaglia dei presunti intellettuali radical chic, coloro che si sentono depositari della cultura globale e si dilettano a inveire contro gli altrettanto presunti analfabeti, ovvero coloro che semplicemente non votano come vorrebbero lor signori.

Questa volta però l’attacco sprezzante e lievemente antidemocratico nei confronti dei barbari privi di istruzione è arrivato da un esponente di spicco del pensiero dominante, ovvero da una raffinata opinionista come Alba Parietti. La frase pronunciata da quest’ultima ha scatenato l’immediata reazione ironica della conduttrice del talk show Barbara Palombelli: “Bhe ora mettere in dubbio il suffragio universale…”. Ma niente da fare, la coltissima Parietti ha voluto ribadire il concetto: “Credo che la gente debba avere la coscienza e l’istruzione necessaria per capire cosa si vota”.

Esattamente, secondo la Parietti, quale sarebbe il titolo di studio necessario per avere diritto al voto? Giusto per capire, stando ai suoi insindacabili parametri, se lei rientrerebbe nel novero dei privilegiati.

… la Parietti a #StaseraItalia: "finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo" 😱😱😱😱 Publiée par Roberto Lorenzetti sur Mercredi 29 janvier 2020

Eugenio Palazzini