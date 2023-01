Roma, 24 gen – Scandalo senza fine. Arriva un’altra tegola per la famiglia di Aboubakar Soumahoro e in particolare per la cooperativa Karibu, gestita dai dalla moglie del deputato di sinistra, Liliane Murekatete, e dalla suocera Marie Therese Mukamitsindo. Sì perché ad alcuni ex dipendenti della cooperativa sono state notificate cartelle esattoriali per debiti non pagati. Agli ex lavoratori viene di fatto sollecitato il pagamento di bollette scadute, relative alle forniture di luce e gas del 2019. Com’è possibile? Come giustamente potreste far notare, i solleciti per i mancati pagamenti dovrebbero arrivare alla cooperativa non ai dipendenti. Ecco, proprio qui sta il punto, ovvero l’inghippo.

Caso Soumahoro, bollette non pagate a carico dei dipendenti

A tentare di ricostruire la surreale vicenda è oggi Il Giornale, secondo cui la spiegazione più plausibile, se non l’unica possibile, è che la cooperativa Karibu abbia fatto firmare i contratti di luce e gas ad alcuni lavoratori, in particolare proprio a quelli responsabili delle strutture di accoglienza. Quindi le società di gestione hanno registrato i dati anagrafici e fiscali di quei lavoratori, alle quali di conseguenza sono arrivati adesso i solleciti per i pagamenti delle bollette non effettuati.

“Va ricordato che questi ex lavoratori sono proprio quelli rimasti senza lavoro e senza stipendi arretrati e per i quali la prefettura di Latina e i sindacati hanno avviato un tavolo di concertazione con lo scopo di trovare loro una nuova sistemazione lavorativa nelle cooperative che hanno ereditato gli appalti della Karibu, che oggi è in liquidazione coatta. Insomma, oltre al danno arriva anche la beffa”, fa notare Il Giornale. Tutto questo mentre la cooperativa Karibu è in liquidazione coatta e in giudici stanno effettuando verifiche su presunte fatturazioni false che sarebbero servite per far sparire fondi pubblici.

Alessandro Della Guglia