Bologna, 14 gen – Intervento a gamba tesa dei vescovi emiliano-romagnoli in riferimento alle Regionali del prossimo 26 gennaio. A solo due settimane dalle elezioni, la Chiesa affila le armi e lancia un monito attraverso l’Osservatorio regionale sulle tematiche politico-sociali intitolato a Giovanni Bersani, nato nei mesi scorsi per volontà dei vescovi della Conferenza episcopale regionale: il sunto del discorso è che in Emilia-Romagna “non possiamo tollerare” che si ceda il passo a “sovranismi e populismi”.

Europa, accoglienza, ecologia

Europeismo, immigrazione e tematiche ambientali: questi i punti che balzano più all’occhio nell’appello dei vescovi, guidati dal cardinale Matteo Zuppi. Una chiamata al voto in cui, almeno sulla carta, non vengono date indicazioni, ma si invita alla partecipazione e a un “discernimento sociale e una scelta coerente”. Dove vogliono andare a parare i “prelati rossi” è però chiaro. Se così non fosse, basta citare il primo punto del comunicato, disponibile sul portale della Chiesa di Bologna, in cui viene spiegato che “l’Europa è casa nostra”, e che “pensare di tutelare la Regione contro l’Europa è una tragica ingenuità e fonte di povertà”.

Grande attenzione è portata, ovviamente al tema della “solidarietà, differenziazione e adeguatezza”, come pure quello legato allo “sviluppo e alla coesione, puntando sempre su integrazione e inclusione“. Nell’appello si parla anche dell'”abbandono della biodiversità e dell’inquinamento, che possono segnare irrimediabilmente le ricchezze regionali più importanti”.

Nessun sovranismo

E poi arriva la stoccata – per nulla velata – alla Lega: “è solamente il principio di fraternità che riesce a far stare assieme libertà e uguaglianza. In una società bensì giusta, ma non fraterna, la democrazia prima o poi cede il passo alle tante forme, oggi ritornate di moda, di sovranismi e populismi. Non possiamo tollerare che ciò abbia a realizzarsi nella nostra Emilia-Romagna”. L’impegno in vista delle regionali del 26 gennaio “deve essere accompagnato nella campagna elettorale da un linguaggio, libero da offese e falsità, concreto nelle proposte, rispettoso delle persone e delle diverse idee politiche”. Insomma, che furbetti questi vescovi: non hanno fornito indicazioni di voto, ma ne hanno certamente date a proposito di chi non debba essere favorito alle prossime Regionali.

Cristina Gauri