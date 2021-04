Roma, 17 apr – Il professor Massimo Galli vi vede che state festeggiando per le riaperture e vi giudica. Male, ovviamente: “Le riaperture sono un rischio calcolato? Calcolato male. Mi sembra scontato che invece di vedere la flessione” della curva dei contagi “che è appena accennata, finiremo per avere il processo opposto”.

Galli il sempre catastrofico

“A meno che non si riesca a vaccinare a tamburo battente tanta gente, ma non mi pare il caso”, sostiene il sempre catastrofico professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo si definisce “in allerta e in grande preoccupazione” di fronte alla decisione del governo Draghi di riaprire parzialmente e gradualmente, col ripristino della zona gialla, dal 26 aprile. Draghi, in conferenza stampa, ha parlato di ”rischio ragionato”.Questo ha fatto andare Galli nel pallone.

Morte ovunque per il profeta del Sacco

“Abbia pazienza, abbiamo ancora più di 500.000 casi ufficiali di infezione in atto” bercia Galli alla Gruber “questo significa averne il doppio, quelle che ci sono sfuggite sono sicuramente molte. Alla fine del lockdown dell’anno scorso ce n’erano 100.000 ufficiali, anche se non erano meno di 400-500.000. Abbiamo fatto 23,5 dosi di vaccino per 100 abitanti, abbiamo ancora una parte rilevante di 70enni, 80enni e 90enni che non sono vaccinati”. Galli è uno di quelli che ritiene che l’innalzamento dei contagi sia tutto interamente addebitabile ai poco coscienziosi italiani e ripone tutta la sua fiducia nonché ritiene che l’unica soluzione sia il vaccino (sia mai parlare di altre cure!): “La Gran Bretagna ha chiuso in maniera dura per un periodo lungo, ha circa 41 milioni di dosi somministrate, sono 60 dosi per 100 abitanti: è una situazione diversa eppure il premier Boris Johnson ha detto in modo chiaro che si riapre per motivi economici ma prevede già casi, morti e difficoltà. Il sistema delle zone a colori non ha funzionato, è evidente. Guardate cosa è successo alla Sardegna, passata in un mese dalla zona bianca al rosso profondo”. Di nuovo un Galli show, ma il copione ha già stancato molti mesi fa.

Ilaria Paoletti