Roma, 17 apr – Ipotesi pass per transitare da zone di colore diverso: dal 26 aprile, come annunciato da Mario Draghi, torna la zona gialla e questo da molti è visto come un assaggio di riaperture e di liberta, pur sempre condizionata. Tra le novità contemplate per il periodo che stiamo per affrontare è stato nominato un pass che dà la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e persino di avere l’accesso a determinati eventi culturali che sportivi.

Draghi, idea pass per spostamenti tra zone diverse

Nel corso della cabina di regia, il premier Mario Draghi (“imbeccato” dall’Unione Europea) ha proposto l’introduzione di un pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione nonché di un test covid negativo in un lasso di tempo da definire o addirittura la guarigione dal covid. I ministri presenti avrebbero accolto entusiasticamente la proposta. Chi tra gli italiani sarà in possesso di questi requisiti, riportano voci di corridoio, avrebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere anche accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. I requisiti saranno, per l’appunto, l’avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid.

Modello “green pass” dell’Ue

Una libertà “amara” quella che si guadagna a suon di pass e che dà per scontato che la campagna vaccinale proceda senza intoppi: uno dei requisiti, infatti, e cioé l’avvenuta vaccinazione, è ancora virtualmente inaccessibile per molti cittadini italiani. L’idea alla base del pass per spostamenti tra zone di colori diversi è modulata su quello che pare sarà il “green pass” europeo. Il governo Draghi sembra voler quindi anticipare le mosse dell’Ue, ma senza aggiungere alcuna modifica, solo creando un pass in base a ciò che si sa, per ora, dell’idea europea. Draghi per ora non sa dire neanche in cosa consisterà il pass e in conferenza stampa, sostiene che il modello è lungi dall’essere messo a punto e, anzi, i tempi di definizione “non saranno brevi”.

Ilaria Paoletti