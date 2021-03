Roma, 27 mar – Nelle settimane scorse aveva tenuto banco l’ipotesi riaperture non appena sarebbero terminate le festività pasquali. Alcuni esponenti della maggioranza si erano detti convinti di poter divergere totalmente dalle modalità di gestione pandemica del precedente esecutivo. Eppure, ad oggi si intravede poca chiarezza sul prossimo futuro. Per gli “aperturisti” esso non lascia presagire molti spiragli di un ritorno ad una vita normale. Anzi, in perfetta continuità con il governo Conte-bis si è istituita una zona rossa nazionale in occasione proprio del fine settimana pasquale.

Niente riaperture. Chiusi fino a quando?

Inoltre, è probabile che il lockdown sia prorogato almeno per le due settimane successive. Comportando così uno stop nazionale totale fino alla fine di aprile. Stando alle comunicazioni saltuarie del premier Draghi la curva epidemiologica rischierebbe un incremento consistente in caso di riaperture lungo la penisola. Pertanto, si ritiene maggiormente sicuro il proseguo del confinamento a cui dovrebbero far seguito i risarcimenti (ad oggi decisamente esigui ed insufficienti) per le attività costrette alla chiusura.

Tuttavia, è opportuno provare a presagire le future decisioni governative tenendo conto dei possibili scenari con cui dovrà ancora interfacciarsi il popolo italiano. La prossima stagione estiva rischia di percorrersi in maniera differente rispetto a quella dell’anno scorso. Essa, infatti, fu l’unico momento del 2020 di parziale ritrovo di normalità e possibilità di spostamento sul territorio. Anche in ragione di ciò appare probabile che stavolta vi sia maggiore discontinuità, con l’aiuto di qualche virologo pronto ad avallare la teoria dell’incremento dei contagi. E’ noto la seconda ondata del 2020 venne addebitata prevalentemente ad una presunta libertà eccessiva esercitata dagli italiani in estate. Un motivo in più per attendersi un cambio di passo in negativo con maggiori restrizioni in arrivo anche nel corso della stagione estiva ed un ampliamento di fallimenti per le attività balneari.

Tommaso Alessandro De Filippo