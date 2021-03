«Illustre presidente, le parlerò con i versi di Kavafis:

Cosa aspettiamo qui riuniti?

Oggi devono arrivare i barbari.

E perché i deputati non si muovono?

Che aspettano per legiferare?

Oggi arrivano i barbari

Che leggi possono fare i deputati?

Venendo i barbari le faranno loro

Perché il presidente si è alzato di buon’ora

e sta alla porta grande della città, in attesa?

È che arrivano i barbari con il loro capo;

anzi, è già pronta la pergamena con gli incarichi e gli onori.

Perché i nostri due ambasciatori

stamane sono usciti in toga rossa ricamata?

perché portano bracciali con ametiste

e anelli con smeraldi?

Oggi arrivano i barbari

e queste cose ai barbari fan colpo.

E perché i relatori non sono qui, come d’uso,

a parlare, a esprimere pareri?

Oggi arrivano i barbari

e non vogliono sentire tante chiacchiere

Perché ora sono tutti nervosi (i volti si fanno scuri)

Perché si vuotano le strade e ognuno torna a casa?

Perché è già notte e i barbari non vengono.

È arrivato qualcuno dalla frontiera

a dire che di barbari non ce ne sono più.

Come faremo adesso senza i barbari?

Dopotutto, quella gente era una soluzione».

Questo è il mio secco intervento alla Camera per negare la fiducia al governo Draghi. Non in particolare a lui, ma ai ministri da lui non scelti, per concessione a partiti deboli e non corrispondenti alla loro reale rappresentanza parlamentare. Triste è la conferma di capibastone per i partiti maggiori 5 Stelle e Pd, compiaciuti con l’indicazione di Di Maio e Franceschini. È confermato perfino Speranza, espresso da un partito del 2%, diviso in due, con la metà dei suoi deputati all’opposizione. In compenso, per non creare turbamenti, dei partiti di destra sono presenti le seconde file. Salvini e Berlusconi, pregati di fare un passo indietro per favorire i concilianti Giorgetti e Brunetta. Dunque: Di Maio sì, Salvini no.

Sgarbi boccia Draghi

Altri zombi con e senza baffi sono stati pescati dai partiti o in quello che ne resta. È vero che i sondaggi non sono sempre affidabili. Ma è un dato certo che, al di là della riduzione dei parlamentari, il gruppo dei 5 Stelle alla Camera, ancora consistente in 189 deputati (in calo di ora in ora), non avrebbe oggi più di 35 parlamentari. Il Pd, senza Italia viva di Renzi, scende a 86 deputati. Oggi sarebbero meno di 80. I 25 di Italia viva non arriverebbero a 10. Altrettanti Azione di Calenda. Leu, come diritto di tribuna, non supererebbe i 4. Ecco la vera maggioranza, di cui è garante Conte, e a cui Draghi ha concesso spazio e uomini.