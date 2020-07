Roma, 25 lug – C’era una volta Rocco del Grande Fratello. Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti e il giovane partecipante alla prima edizione del celebre reality show, un’esperienza che motivò dichiarando di “riuscire molto bene a socializzare” ed “essere maledettamente esibizionista e voyeur”, ha fatto una signora carriera politica. Ottenendo importanti incarichi nel M5S, a cui è iscritto dal 2011, fino alla nomina a portavoce e capo dell’ufficio stampa del premier Giuseppe Conte nel giugno 2018. Da due anni è l’ombra del presidente del Consiglio, una sorta di spin doctor della comunicazione pentestallata e più in generale dell’esecutivo giallofucsia. Eppure, stando a quanto rivelato da La Verità, l’ex personaggio televisivo ha pronto un piano B nel caso in cui dovesse interrompersi la sua cavalcata nel mondo della politica: dedicarsi all’imprenditoria nel campo della ristorazione.

I sospetti dell’antiriciclaggio

Una rivelazione piuttosto imbarazzante perché emersa da una segnalazione inviata all’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia dai risk manager di un noto gruppo bancario con filiale in Largo Torre Argentina, a Roma. Nell’agenzia in questione sembra che abbia il conto il fidanzato di Casalino, il 30enne cubano José Carlo Alvarez Aguila. In pratica, in base a quanto ricostruito da La Verità, il tutto è saltato fuori a partire da un esame della carta prepagata del trentenne cubano che aveva spostato circa 150mila euro. Il denaro arrivava dalla disoccupazione NASpI, da alcuni “bonifici senza causale” inviati dallo stesso Rocco Casalino, nonché da “un bonifico proveniente da un conto tedesco della Plus500, società finanziaria internazionale che fornisce servizi di trading online”. Ovvero una società attraverso la quale si possono comprare e vendere azioni in borsa. Ma Aguila avrebbe pure giocato in borsa tramite una società greca, La Fortissio.

Il “soggetto terzo”

Ma in tutto questo cosa c’entra l’antiriciclaggio? I versamenti, come evidenziato da una nota inviata a Banda d’Italia, venivano effettuati a siti di trading online con la carta prepagata in esame. Il 30enne cubano, ufficialmente impiegato come cameriere, era in grado di investire fino 2mila euro al giorno, ottenendo poi plusvalenze. Quello che con tutta evidenza preoccupa l’antiriciclaggio è che a scommettere in borsa sia proprio il compagno del portavoce del primo ministro italiano. Ha forse accesso a informazioni privilegiate? C’è conflitto di interessi? In ogni caso Aguila avrebbe spiegato alla sua banca che la carta di credito è posseduta dalla madre che vive a Cuba. E’ lei quindi che “effettua prelievi di contanti seppur di poco conto presso banche locali”. Eppure dalla banca obiettano che “l’utilizzo fisico della carta non esclude la possibilità di compiere operazioni online da parte del segnalato”. Quindi “alla luce di tale utilizzo improprio della carta e della movimentazione compiuta si ritiene opportuno l’inoltro della presente”. Si sospettano “scambi di bonifici tra rapporti collegati con causali generiche, unitamente a operazioni di trading probabilmente eseguite da soggetto terzo“. E chi è questo soggetto terzo?

Stipendio da cameriere eppure…

Ma soprattutto come fa il 30enne cubano a puntare fino a 2mila euro in un giorno con uno stipendio da cameriere? Domande a cui ovviamente non possiamo rispondere noi giornalisti. In ogni caso il portavoce di Conte sembra volersi preparare a una carriera nel campo della ristorazione. Il fidanzato cubano vive in Italia grazie a dei permessi di soggiorno puntualmente rinnovati ed è residente a Roma, mentre Casalino (nonostante viva con lui) risiede ancora in provincia di Brindisi. Insieme hanno comunque fondato la società “Riomaki”, con quote divise equamente del valore di 5 mila euro.

Alessandro Della Guglia